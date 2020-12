Basta con questa storia del riscatto di Napoli attraverso Maradona

Io ricordo benissimo la gioia per il primo e per il secondo scudetto. Fu spontanea e anche un po’ strafottente, a dispetto di qualche slogan revanchista ma sempre ironico. Mai il suo identitarismo – se di identitarismo si può parlare – non era affatto serioso e ostentato perché quando una identità ce l’hai, non hai bisogno di ostentare nulla. Si, Napoli era strafottente, lontana anni luce dall’autocelebrazionismo di oggi. Non ambiva ad essere vetrina di niente. Era maleducata e forse più violenta di oggi ma assolutamente incurante di ciò che si pensava di lei. Il riconoscimento cui aspira, e che con Maradona arriva, insieme ad una buona dose di odio, non è ancora un’ossessione, non ci mandava al manicomio. Per un verso, Napoli era più ingenua, non sapeva vendersi, ora rende turismo anche i vasci; per un altro verso era più genuinamente cattiva e politicamente scorretta. Non sapeva cosa fosse il gourmet e il folclore era roba spontanea, non ancora folclorismo.