Ziliani: «la mancata espulsione di Dybala spiega perfettamente il calcio italiano»

È tornata la simulazione da Anna Magnani in “Roma città aperta”. Stavolta persino più grave. Ziliani scrive: “il calcio italiano spiegato in tre secondi”

È tornata la simulazione da comparsa da film western di Dybala, o da scena finale di “Roma città aperta”. Come fece a Lecce lo scorso anno, ricordate? Stavolta è ancora più grave, perché la simulazione a Benevento è preceduta da una sua scarpata a Ionita. Un secondo e si lascia cadere come se fosse stato colpito da arma da fuoco: è la specialità della casa. L’arbitro avrebbe dovuto prima ammonirlo e poi espellerlo. Ma non succede nulla, come fa notare Paolo Ziliani che ormai su Twitter sembra un marziano. È il bambino della favola del Re nudo.

Ecco il suo tweet:

Riproponiamo i 3″ dell’azione per evidenziare il triplo scandalo che si consuma.

1. #Dybala commette entrata da ammonizione su Ionita

2. Simula di essere stato sgambettato e andrebbe ammonito e quindi espulso

3. L’arbitro concede punizione alla #Juventus Il calcio in Italia, oggi

Il calcio in Italia, oggi https://t.co/cKrys941oF — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 29, 2020