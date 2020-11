Zamparini: «Scudetto? Tifo Napoli. Sono amico di De Laurentiis e mi farebbe piacere per Gattuso»

Tuttosport intervista Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia. Tra i tanti argomenti che affronta, anche quello dello scudetto che sarà assegnato al termine di questo campionato. Zamparini dichiara di tifare Napoli.

«Dopo nove anni di dominio juventino, non me ne voglia Dybala, però io spero in una outsider. L’Atalanta sarebbe il massimo, ma questa stagione ha meno continuità. Per cui tifo Napoli».