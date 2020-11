Willian: “Conte è stato un buon allenatore, ma non lo sopportavo”

Willian, giocatore dell’Arsenal, ha ricordato i tempi con Antonio Conte in un’intervista al Chelsea. Si parte da una foto che il brasiliano pubblicò dopo la vittoria dell’FA Cup, in cui oscurò il volto dell’allenatore.

Quando vidi quella foto della squadra, qualcosa mi è scattato in testa. Non so cosa, ma sapevo soltanto che se fosse rimasto ad allenare il Chelsea, me ne sarei andato io. Non era possibile lavorare ancora con lui. Così postai quella foto, ma non mi aspettavo che diventasse virale: ne parlavano tutti, in Brasile e in Inghilterra. Mi chiedevo, perché l’ho fatto? Ma non potevo più eliminarla, era troppo tardi.

Conte in realtà è stato un buon allenatore, ha vinto dei titoli. Ma il modo in cui ha gestito la squadra è stato diverso. Devi sapere che non sono come Diego Costa o David Luiz e loro non sono uguali a me. Ognuno ha una personalità diversa. Con alcuni puoi andare duro, con altri no e lui questo non lo capiva.

Era difficile per me stare in panchina quando giocavo bene e segnavo. Entravo, facevo un assist magari e poi tornavo in panchina. Era dura. E alla fine uno dei due doveva andarsene.