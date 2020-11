Vaia a Il Mattino: «La terapia intensiva non è l’anticamera della morte, ma un luogo di cura»

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, ha spiegato oggi a Il Mattino com l’emergenza sanitaria si stia trasformando in una lotta politica a danno dei cittadini

Lei crede che c’è chi utilizza strumentalmente il Covid per fomentare la paura o per secondi fini?

«Sì. Alcuni vogliono terrorizzare la gente che invece ha solo bisogno di essere guidata e, per certi versi, rassicurata. Abbiamo necessità che il nostro esercito in campo non si divida e metta da parte le pur legittime differenze di visione, politica e scientifica. Serve rigore ma anche e soprattutto serenità. La nostra risposta al catastrofismo deve essere unica: applichiamo le regole e non lasciamoci prendere dallo sconforto. I numeri oggi ci dicono che, andando avanti così, ce la faremo».