Totti è stato a un passo dal ricovero, per lui era pronta una stanza al Campus Biomedico

Sui quotidiani i retroscena della malattia dell’ex giallorosso. Che ritiene di aver contratto il virus il 25 ottobre, in una mattinata trascorsa in centro con la famiglia e una coppia di amici

Francesco Totti è guarito dal Covid. Lo ha annunciato ieri su Instagram, ma ha anche aggiunto che non è certo stata una passeggiata. Sui quotidiani, oggi, alcuni retroscena sulla malattia dell’ex numero dieci della Roma.

Il Corriere dello Sport scrive che il Pupone è stato addirittura ad un passo dal ricovero.

“ Un paio di settimane fa è stato veramente male, tanto da prendere in considerazione anche un ricovero . Che non c’è mai stato. Ma c’erano fotografi ad aspettarlo fuori dalla clinica dove avrebbe potuto recarsi”.

Repubblica fornisce ulteriori dettagli, soprattutto sul fatto che a curare Totti è stato il professor Zangrillo, il medico di Berlusconi. Come specificato dallo stesso Totti nel post di ieri.

“Sì, Zangrillo, il primario del San Raffaele che ha curato Silvio Berlusconi: le terapie di Francesco – principalmente a base di antibiotico, cortisone, vitamine – le ha seguite a distanza, accanto a lui c’erano invece Rocco e Angeletti, medici del Campus Biomedico, dove per tutto il tempo è stata tenuta una stanza pronta ad accoglierlo. Non è servita, nemmeno l’ossigeno“.

Ma dove può aver contratto il virus, Totti? Il Corriere dello Sport punta il dito sulla presentazione del docufilm dedicato alla sua vita.

“ Forse dalla presentazione del docufilm con un centinaio di amici in una sala a piazza della Repubblica ”.

Il Messaggero, invece, riporta la convinzione di Totti stesso.

“In queste settimane ha pensato spesso a quando può aver contratto il virus. E si è convinto che potrebbe essere accaduto il 25 ottobre, in una mattinata trascorsa in centro con la moglie, i figli e una coppia di amici. Una giornata di svago che s’è trasformata in un’odissea”.