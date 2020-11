Speranza: «Surreale che i governatori facciano finta di ignorare la gravità dei dati dei propri territori»

Il ministro, duramente attaccato dai presidenti di Regione si sfoga: «C’è un limite alla mia mitezza e alla mia pazienza. Le Regioni attaccano, ma i numeri sono più forti delle opinioni»

I governatori delle Regioni attaccano il ministro della Salute Roberto Speranza per le aree individuate dal nuovo Dpmc in cui ricadono i territori e lui non ci sta.

«Sono arrivati attacchi oltre il limite. Però c’è un limite anche alla mia mitezza, anche alla mia pazienza. È surreale che anziché assumersi la propria parte di responsabilità, ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati dei propri territori».

E continua:

«Le Regioni attaccano. Ma i numeri, come sempre, sono più forti delle opinioni. Oggi abbiamo avuto 445 morti, il contagio che si allarga. Le misure che abbiamo preso sono dure, ne sono consapevole. Sappiamo di imporre sacrifici alla gente, ma non c’è altro modo. Pensate a Merkel, Macron, Johnson: non è che scelgono il lockdown perché hanno piacere, ma perché a volte queste restrizioni sono l’unica strada possibile. E i prossimi giorni lo dimostreranno».