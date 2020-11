Speranza: «Domani decideremo sulla situazione in Campania»

«L’ha chiesto il governatore Vincenzo De Luca e noi siamo stati d’accordo sulla necessità di approfondire il quadro per decidere in che fascia deve stare la Regione».

Il Ministero della Salute ha rivisto l’elenco delle regioni a seconda delle fasce di rischio Covid di appartenenza, ai sensi dell’ultimo Dpcm. Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Umbria sono passate alla zona arancione. Per la Campania, invece, c’è da attendere ancora un giorno. Lo riporta il Corriere.it.

“È il ministro Speranza a confermare che «la giornata di martedì sarà dedicata ad analizzare la situazione dei dati in Campania. L’ha chiesto il governatore Vincenzo De Luca e noi siamo stati d’accordo sulla necessità di approfondire il quadro per decidere in che fascia deve stare la Regione».