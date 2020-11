Speranza: «Con seicento morti al giorno parlare del Natale mi sembra lunare»

Su Repubblica. «Oggi è giusto occuparci di come dare un po’ di respiro ai nostri medici e infermieri, non mi sembra il momento di discutere delle feste natalizie».

Repubblica riporta le parole del Ministro Roberto Speranza sul Natale. Non è proprio il momento di pensarci, dice.

«Sinceramente parlare, con seicento morti al giorno, di cosa facciamo la notte di Natale mi sembra lunare. Oggi è giusto occuparci di come dare un po’ di respiro ai nostri medici e infermieri, non mi sembra il momento di discutere delle feste natalizie».

Non sarà sicuramente un Natale come tutti gli altri. Non è escluso che entrino in vigore nuove misure di contenimento severe, soprattutto per evitare spostamenti da Nord a Sud, assembramenti, e cene tra troppe persone. Resterà in vigore il limite delle sei persone a cena e saranno messe al bando feste in luoghi pubblici, cenoni e veglioni.