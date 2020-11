Spari contro una sede Amazon nel torinese. E’ la terza volta dall’inizio dell’anno

Lo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel torinese, di nuovo “sotto attacco”. Repubblica Torino racconta che di nuovo è stato colpito da alcuni spari. E’ la terza volta almeno dall’inizio dell’anno.

E’ accaduto domenica sera.

“Erano le 19.20 quando gli addetti alla vigilanza hanno notato delle ammaccature sulla parete in lamiera della palazzina di stoccaggio, nell’area di carico dei tir. Abbastanza evidenti da pensare di nuovo a proiettili. Così gli addetti hanno allertato i carabinieri che sono arrivati ma, nonostante il lungo sopralluogo, non sono riusciti a trovare bossoli e ogive che possano indicare maggiori dettagli sull’arma. L’ipotesi degli investigatori, coordinati dal procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando, è che i colpi provengano da una pistola o da un fucile da caccia e che siano stati esplosi a distanza, ma non si

sbilanciano sul movente. Non è ancora chiaro se ci sia l’intenzione di colpire volutamente la sede del colosso, non ci sarebbero state rivendicazioni al momento se non delle frasi comparse ad aprile su un sito dell’area anarchica che furono trattate da chi indaga con molta cautela”.