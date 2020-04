Spari contro una sede Amazon nel torinese. È il quarto episodio in due mesi

Il Corriere Torino scrive che martedì sera c’è stato un attentato alla sede di Amazon di Torrazza Piemonte. Due colpi di arma da fuoco, probabilmente sparati da una carabina da caccia. Sono stati rivendicati con un post di poche righe comparso ieri su un sito di area anarchica.

«Non è facile intimidire la più grande azienda del mondo. Ma non è sicuramente un motivo valido per non provarci».

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Chivasso, ma anche i Ros e gli agenti della Digos. Secondo gli investigatori la rivendicazione, che comunque non è chiara, non è autentica.

Scrive il quotidiano:

“Intorno al polo torinese di Amazon non sono stati trovati volantini o scritte che potessero far pensare a una matrice eversiva. Inoltre, anche se non sono stati trovati né bossoli né ogive, è davvero difficile pensare che i due colpi, sparati tra le 22,10 e le 22,30, possano essere stati esplosi con una pistola, da un tiratore posizionato all’esterno della recinzione. Più verosimile ipotizzare che si tratti di proiettili sparati con un fucile da caccia, uno dei quali peraltro non è andato a segno. Il secondo colpo, infatti, ha mancato l’obiettivo ed è finito contro il cornicione di una casa a circa 400 metri dal serbatoio”.