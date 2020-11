Solo a Napoli pensano che il problema sia il mancato 4-3-3

POSTA NAPOLISTA – In alta classifica solo Inter e Lazio giocano col centrocampo a tre. Il problema del Napoli è un altro, è la mancanza di personalità

Come volevasi dimostrare: dopo la sconfitta interna con il Milan, che è seguita a quelle con Sassuolo e AZ Alkmaar, una parte consistente dell’ambiente partenopeo, non potendo più dare addosso all’allenatore, è tornata a prendere di mira il sistema di gioco, adducendo che il Napoli non può giocare con soli due centrocampisti centrali, che ad eccezione di Bakayoko (che però al Milan con Gattuso giocava in un centrocampo composto da tre centrali…) non ha gli uomini adatti per giocare in questo modo, etc, etc, etc.

Eppure, dando uno sguardo alle altre squadre, ci si accorge che Milan, Juve, Roma, Atalanta, Sassuolo e Verona giocano tutte con i due centrocampisti centrali e che in Italia, tra le squadre di medio-alta classifica, solo Inter e Lazio giocano con i tre centrocampisti centrali (giocando tuttavia con tre difensori centrali). Evidentemente solo a Napoli in tanti hanno ancora nostalgia di un sistema di gioco che, dati alla mano, nessuno pratica più!

Inoltre a molti evidentemente sfugge che, ad esempio, Kessie sia con Gattuso che con Giampaolo, giocava in un centrocampo con i tre centrali mentre gioca in una mediana con due centrali in coppia con Bennacer che a sua volta, ad Empoli, giocava da intermedio sinistro in un centrocampo con tre centrali, esattamente come giocava Rabiot sia a Parigi che lo scorso anno a Torino, mentre adesso viene impiegato da Pirlo in una linea di centrocampo con due centrali. E lo stesso dicasi per Locatelli che a Milano giocava da centrale in un reparto composto da tre uomini mentre a Sassuolo gioca in una seconda linea di due elementi.

Perché altrove calciatori che in precedenza hanno giocato in un centrocampo con tre centrali possono essere tranquillamente impiegati in un centrocampo a due, mentre a Napoli si ritiene che i vari Fabian Ruiz, Demme, Lobotka ed Elmas (che, si badi bene, prima di arrivare a Napoli hanno tutti giocato sia a tre che a due rispettivamente nel Betis Siviglia, nel RB Lipsia, nel Celta Vigo e nel Fenerbahçe) non possono giocare in un centrocampo con i due centrali?

Si vede che soltanto a Napoli si pensa che determinati calciatori possono giocare solo in un determinato modulo e una determinata posizione!

Inoltre coloro che vogliono attribuire la colpa delle ultime partite poco esaltanti da parte del Napoli al sistema di gioco, probabilmente dimenticano (o fingono di dimenticare) che anche nella parte finale della scorsa stagione, quando il Napoli giocava con i tre centrocampisti centrali, gli azzurri erano parsi poco brillanti e macchinosi e, ad eccezione della gara interna col Sassuolo (che si vide annullare ben quattro reti da VAR per fuorigioco millimetrici…), subivano gol praticamente in ogni gara.

Per tali motivi si può dedurre che quello relativo al Napoli non è un problema di centrocampo con due o con tre centrali, bensì di mentalità, unito all’ormai cronica mancanza di cattiveria e fisicità (non a caso , ma non soltanto , il cosiddetto attacco leggero del Napoli, composto dai quattro piccoletti, ha praticamente fatto il solletico ai difensori del Milan, l’esatto contrario di quanto fatto invece da Ibrahimovic alla difesa del Napoli).

Con molta probabilità lo scorso anno un signore capitato per sbaglio da questi parti, aveva ben intuito quale era il problema del Napoli e per questo chiese alla società di cedere Insigne (e Mertens) e prendere Ibrahimovic, ma società, giornalisti, opinionisti, tifosi etc preferirono mandare via lui e tenersi i piccoletti.

Risultato? Il Napoli l’anno scorso, nonostante il cambio di guida tecnica, arrivò settimo (ossia la stessa posizione in cui la lasciò quel signore…) e quest’anno è al momento sesto in classifica, mentre il Milan con Ibrahimovic dall’ottavo/nono posto arrivò sesto e quest’anno è primo (e, come visto, nonostante giochi con un centrocampo composto da due centrali che in precedenza avevano entrambi giocato a tre)!