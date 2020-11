Ridere per far sorridere: a Natale regala un sorriso a un bambino

Partecipando alla raccolta fondi NIDA potrai regalare un doppio sorriso ai bambini seguiti dall’associazione e a quelli dell’Azione Verde in Nigeria

Quest’anno dona una risata ad amici e parenti….per rimanere distanti ma vicini.

Partecipa, con una donazione all’iniziativa Natale Sereno della NIDA Campania, con il tuo contributo porteremo un sorriso ai bimbi seguiti dalla NIDA con un gioco e dolci natalizi sotto l’albero. Bambini meno fortunati o che hanno qualche motivo in meno per sorridere perché ammalati.

Donando riceverai, se lo vorrai, un video con gli auguri per le feste di un personaggio famoso interpretato da Vincenzo De Lucia, attore e imitatore dei principali personaggi televisivi femminili nazionali tra cui Maria De Filippi, con cui ha esordito nella prima puntata della nuova edizione di Made in Sud. Classe 1987, tra i suoi cavalli di battaglia anche i personaggi di Mara Venier, Barbara D’Urso, Franca Leosini e Mara Maionchi.

Un messaggio che potrai condividere con amici e parenti per ridere insieme!

Ricorda…..”Ridere per far sorridere💖”

Per aderire all’iniziativa basta fare una donazione alla NIDA di qualsiasi importo tramite bonifico (intestati a Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus – Iban IT68U0200830755000102025366) o PayPal (link Paypal) scegliendo come causale: Natale Sereno Campania e poi inserire tuo numero di telefono dove ricevere il video messaggio di auguri.

Con la tua donazione regalerai un sorriso non solo a un bambino seguito dalla NIDA, ma quest’anno potrai regalarlo anche ai bambini meno fortunati.

I dolci natalizi che verranno acquistati con i soldi raccolti dalla NIDA e che andranno ai bambini e ai loro genitori, verranno acquistati presso l’Azione Verde di Don Bonifacio, una Onlus che da anni lavora per la tutela di bambini e non solo in Nigeria.

Raddoppia il sorriso allora, bambini NIDA e bambini Azione Verde

“I bambini sono la ricchezza delle nazioni povere e la speranza dell’umanità“ è la filosofia che da anni muove il lavoro dei volontari che ogni anno si impegnano per raccogliere fondi per la costruzione di scuole e ospedali nel sud-est della Nigeria

Ogni bambino ha il diritto ALLA SALUTE

Ogni bambino ha il diritto ALL’UGUAGLIANZA Ogni bambino ha il diritto ALLO SVILUPPO

Con le donazioni raccolte dunque verranno acquistati giochi per i bambini e anche dei fantastici panettoni artigianali made in Altamura confezionati con sacchetti di stoffe africane.

Allora che aspetti, non perdere tempo e dona per i bambini, quelli vicini a cui possiamo regalare un Natale gioioso e quelli lontani e cui possiamo regalare migliori condizioni di vita