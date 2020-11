Repubblica: per l’Asl Ciro Immobile è ancora positivo

L’attaccante si è sottoposto a due test, uno in un laboratorio privato (negativo) e uno con l’Asl. E per l’autorità sanitaria ancora non è fuori dal contagio

Stamattina la notizia della negatività al tampone da parte di Ciro Immobile. Stamattina il giallo delle visite mediche di idoneità annullate. Ora Repubblica dà ulteriori chiarimenti: è l’Asl ad aver bloccato l’attaccante della Lazio. Lo reputa ancora positivo.

“E’ furioso Ciro Immobile, ancora bloccato dalle autorità sanitarie. L’attaccante della Lazio avrebbe dovuto svolgere le visite mediche d’idoneità sportiva questa mattina in Paideia, ma i controlli sono stati annullati all’ultimo per la continua alternanza dei vari tamponi che effettua ormai quotidianamente. Ieri ne ha svolti altri due: uno in un laboratorio privato e accreditato dalla Regione, che aveva dato esito negativo a tutti e tre i geni (anche al famoso gene “N”) e uno con la Asl, il cui esito, che è quello che più conta, ha evidenziato la positività. È sempre più irritato, Immobile, incredulo per la surreale situazione che sta vivendo. Sperava di esserne uscito e di potersi allenare già oggi a Formello, invece dovrà ancora attendere il via libera”.