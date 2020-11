Repubblica: Napoli-Milan, Ospina non è al meglio. Tocca a Meret

Il colombiano è alle prese con un fastidio muscolare rimediato in Nazionale. Sarà visitato dai medici del Napoli, ma è difficile che sia in campo contro il Milan

Contro il Milan, tra i pali del Napoli, non ci sarà Ospina ma Meret. Il portiere colombiano ha riportato un fastidio muscolare in Nazionale e ha dovuto rinunciare alla partita contro l’Uruguay. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli è difficile che sia in campo contro i rossoneri.

“Gattuso quasi certamente dovrà rinunciare pure ad Ospina che non è al meglio. Il portiere ha saltato la sfida della Colombia contro l’Uruguay per un fastidio muscolare. Sarà visitato dai medici del Napoli. Dunque toccherà ad Alex Meret che ha terminato ieri sera gli impegni con l’Italia e adesso tornerà a disposizione. Gattuso farà la conta tra oggi e domani, poi sceglierà la formazione. Osimhen non ci sarà, Bakayoko forse sì e per il Napoli si tratterebbe di una presenza fondamentale”.