Repubblica: il campionato di Serie A rischia di concludersi in tribunale

Il campionato di Serie A rischia di concludersi in tribunale. Repubblica fa il punto sulla situazione processuale del campionato di Serie A. E scrive:

Dopo sette giornate la classifica di Serie A è sporcata da penalità, ricorsi e asterischi, destinati a rimanere tali a lungo. Probabilmente oltre l’ultima partita fissata per il 23 maggio, per quel che valgono i calendari nell’era Covid.

C’è il 3-0 confermato di Verona-Roma per un mero errore burocratico, di trascrizione. E c’è la durissima sentenza d’appello che ha respinto il ricorso del Napoli.

Poi c’è la questione Lazio-tamponi, anche qui potrebbe essere una penalizzazione ed eventuali ricorsi.

E infine la questione stipendi.

tutti devono pagare bonus e premi pendenti, tre squadre in difficoltà devono ancora saldare il mese di giugno. Poi, entro il 1° dicembre va pagato il primo trimestre di stipendi. Ogni scadenza saltata è punita con il -2 in classifica.

Repubblica conclude amaramente così:

a fine stagione potrebbe scatenarsi il finimondo. La Uefa in estate avrà bisogno di conoscere i club qualificati per le coppe, ma la classifica allora potrà essere ancora sub iudice. Nel campionato della pandemia, i club tirano la palla in tribunale.