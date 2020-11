Pjanic: “Potevo andare al Bayern Monaco e all’Inter, ma non era il momento giusto”

L’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, oggi al Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Canal Plus in cui svela che avrebbe potuto giocare nell’Inter. Pjanic dichiara:

“Ho avuto la possibilità di andare in club come Bayern Monaco e Inter in passato, ma non pensavo fosse il momento giusto. Inoltre, potevo andare alla Juventus due anni prima di arrivarci, ma anche allora sentivo che non era il momento giusto. Rischiavo di perdere due anni in club dove giocavano regolarmente Paul Pogba, Andrea Pirlo e Arturo Vidal”.

Del Barcellona dice:

Il centrocampista parla anche di Nazionale.

“Avrei potuto giocare per la Francia quando sono approdato al Lione ma qualche giorno prima dissi che il mio sogno era la Bosnia. So che cosa ha passato il mio paese e vedere i tifosi così attaccati alla selezione significava per me molto. Domenech mi aveva chiamato, ma avevo preso già la mia decisione. L’ho ringraziato ma ho preferito essere realista. Per me, la nazionale francese era troppo in quel momento e dall’altra parte mi avrebbe fatto male al cuore che in Bosnia guardassero uno di loro giocare per la Francia”.