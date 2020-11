Pirateria tv, maxi retata della Gdf: oscurati 5mila siti, un arresto e sequestri per 10 milioni

Il Sole 24 Ore scrive di una maxi operazione antipirateria effettuata dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di 5500 siti illegali.

L’operazione, che fa parte di un’indagine condotta dalla Procura di Napoli, si chiama “The Perfect Storm” ed ha portato ad un arresto e al sequestro di 10,6 milioni nei confronti di 23 indagati.

“136 indagati in tutto compresi i principali re-sellers italiani; sequestro di 334 account PayPal destinati alla raccolta dei profitti di un’attività illecita (i servizi venivano pagati anche con criptovalute) diventata sempre più invasiva e per questo meno tollerabile per i detentori di diritti dei contenuti piratati, da Sky – estremamente sotto pressione con Serie A, Champions ed Europa League – agli “Over The Top”, alle tv tradizionali”.