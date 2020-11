Petagna: “I responsabili siamo noi che andiamo in campo, ma abbiamo fatto un’ottima gara”

A Sky: “Ci manca qualcosina ma possiamo trovarla nel lavoro settimanale. Stiamo facendo anche un nuovo modulo, ci stiamo adattando bene”

Nel post partita di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky ha parlato Andrea Petagna.

Gattuso si è lamentato di non aver visto coltello tra i denti, è così?

“Penso che la sconfitta di oggi non deve cambiare i nostri obiettivi. Siamo una squadra forte, abbiamo fatto un’ottima gara, dobbiamo essere solo un po’ più cinici. Che i responsabili siamo noi che andiamo in campo, in primis, ma abbiamo fatto un’ottima gara, ci è mancato l’ultimo passaggio. Questo non deve cambiare i nostri obiettivi, siamo all’inizio del campionato, che è lungo e siamo una squadra forte”.

Gattuso ha detto che nei momenti in cui c’è da svoltare la squadra fa fatica. Nel gruppo ne parlate?

“Siamo consapevoli che è la terza sconfitta in casa, ma anche col Sassuolo abbiamo fatto un’ottima gara. Ci manca qualcosina ma possiamo trovarla nel lavoro settimanale. Stiamo facendo anche un nuovo modulo, ci stiamo adattando bene, penso che i risultati arriveranno già dalla settimana prossima”.