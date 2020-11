Per la moviola della Gazzetta l’atterramento in area di Osimhen non esiste

Promosso l’arbitro Pasqua per la sua direzione di gara e giusto il gol annullato a Koulibaly, ma il fallo in area di Denswil ai danni del centravanti azzurro non è menzionato

Tanto rumore per nulla al Dall’Ara

Questo il commento di Brega e Lusena sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la direzione di gara di Bologna-Napoli

i due rossi per proteste alle due panchine di Bologna-Napoli farebbero pensare a chissà che, invece la direzione di Pasqua è discreta: fa giocare tanto e fischia poco, malo fa in modo equilibrato ed è quasi sempre vicino all’azione.

Promosso Pasqua dunque ma anche Abisso al Var che segnala il tocco di mani di Osimhen sul gol di Koulibaly che viene annullato.

Sembra impossibile, ma i due esperti sulla Gazzetta dello Sport non prendono neanche in considerazione il fallo su Osimhen in area in occasione del tocco di mani prima della realizzazione di Koulibaly. Come sottolinea infatti il Corriere dello Sport, è evidente la svista di Pasqua sull’atterramento di Denswil ai danni di Victor