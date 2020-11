Osimhen è al posto giusto nel momento giusto. Ora c’è la zona Caicedo

Top e flop: formidabile il portiere del Verona Silvestri che nel secondo tempo para di tutto al Milan. Male invece sia Maggio sia Sanchez

Top

Silvestri (Verona): nel finale infuocato di partita para davvero di tutto. È vero che Ibrahimovic lo aiuta sbagliando il rigore e la fortuna lo assiste quando lo svedese pizzica l’incrocio dei pali. : nel finale infuocato di partita para davvero di tutto. È vero che Ibrahimovic lo aiuta sbagliando il rigore e la fortuna lo assiste quando lo svedese pizzica l’incrocio dei pali. È proprio vero audaces fortuna iuvat

Caicedo (Lazio): dopo oltre trenta minuti da spettatore non pagante dell’incontro si illumina e diventa il giustiziere dei minuti finali. È al quinto goal nei minuti finali in due campionati. Trasforma la zona Cesarini in zona Caicedo

Osimhen (Napoli): al posto giusto nel momento giusto, Sfrutta a dovere un assist di Lozano realizzando un goal di testa che rappresenta per il centravanti nigeriano una rarità.

Flop

Sanchez (Inter): incappa nella classica giornata no. Non riesce mai a creare superiorità numerica e non riesce mai liberarsi per il tiro. È evanescente ed inconcludente.

Denswil (Bologna): anello debole della difesa del Bologna. Sbaglia clamorosamente il tempo di entrata sunLozano e consente al messicano il cross vincente

Maggio (Benevento): va male in una già approssimativa difesa sannita. Viene saltato sistematicamente da Gyasi come nell’occasione del raddoppio spezzino