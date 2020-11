Nessun club è pronto a prenderlo, e Sarri non molla il contratto con la Juve

L’esonero costa carissimo ai bianconeri: gli devono 5,5 milioni per l’ultimo anno di contratto più altri 2,5 di penale per non aver attivato l’opzione di rinnovo

La Juve non riesce a “disfarsi” del contratto di Maurizio Sarri. La tanto pubblicizzata risoluzione non è ancora arrivata, e il fatto che non ci siano club pronti ad ingaggiare l’ex tecnico bianconero non aiuta la trattativa: Sarri resta attaccato al triennale con scadenza 2021.

La Juve ha pagato a caro prezzo l’anno sabbatico di Allegri (14 milioni lordi) e ora vuole un’intesa con Sarri, scrive Calcio e Finanza. L’opzione di rinnovo fino al 2022 non sarà ovviamente attivata, ma anche questo ha un costo per la Juve, che da contratto dovrebbe versare 2,5 milioni netti al tecnico proprio perché non eserciterà il prolungamento.

Sfumata la soluzione Fiorentina, “Sarri ha voglia di tornar in panchina e attende una nuova opzione. La Juventus spera che una chiamata arrivi presto”, perché senza un intervento esterno la trattativa si fa molto dura.