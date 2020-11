Nazionale, si aggregano Acerbi e Barella. Chiesa non parte ancora per infortunio

Stasera gli Azzurri affronteranno l’Estonia e nel frattempo accoglieranno i due calciatori. Juve e FIGC si aggiorneranno nel weekend per Chiesa

Mentre la Nazionale stasera scenderà in campo contro l’Estonia, si aggregheranno al ritiro di Coverciano anche Francesco Acerbi e Nicolò Barella, che si aggiungono ai 31 calciatori che invece saranno a disposizione di Evani per la gara di stasera.

Non ha ancora raggiunto i compagni in Nazionale Federico Chiesa, che è infortunato. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juve e la FIGC si aggiorneranno nel weekend, per capire se resterà a Torino o si recherà a Coverciano.