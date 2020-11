Musumeci: «Il governo ha salvato la Campania e non la Sicilia. E’ ingiustificato visti i dati»

A Repubblica: «E’ una scelta politica, non scientifica. Oggi la Campania ha avuto oltre 4mila nuovi positivi, la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55mila positivi, la Sicilia 18mila. Chiediamo di modificare il provvedimento»

In un’intervista a Repubblica, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, attacca il governo per la ripartizione delle Regioni in tre fasce, nel nuovo Dpcm. La Sicilia è finita in quella arancione, nonostante si aspettasse di essere catalogata tra le gialle.

«Ci hanno imposto la zona arancione. È un provvedimento unilaterale, non concordato. E a molti appare dettato più da motivazioni politiche che scientifiche. L’autonomia in questi giorni è in vacanza. Per il governo centrale lo è da un pezzo. Gli episodi sono tali e tanti da farmi convincere sempre più del fatto che siamo di fronte a un pericoloso ritorno al centralismo romano che tende a mortificare e avvilire le autonomie regionali».

Musumeci si scaglia soprattutto sulla diversa valutazione della situazione nell’isola rispetto a quella della Campania.

«Mi dice il ministro della Salute di aver ricevuto un report dal quale emergerebbe la nostra posizione borderline. Con i dati di queste ore dovremmo essere a un Rt pari a 1,2. Dunque al di fuori della zona arancione».

E continua:

«Il ministro Speranza sostiene che la valutazione non può essere fatta su un dato giornaliero ma su una media nel recente periodo. Vuole un dato su tutti? Oggi la Campania ha avuto oltre quattromila nuovi positivi, la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva contro i nostri 148. Eppure Campania e Lazio sono in zona gialla. Perché questa spasmodica voglia di colpire centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato».