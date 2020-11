Milano Finanza: il canale tv di Lega Serie A potrebbe slittare di un anno

Non è escluso che si possa prolungare il contratto con Sky. In alternativa la Lega potrebbe assegnare i diritti tv secondo le procedure tradizionali per un altro triennio

Club e fondi stanno anche studiando come commercializzare i diritti tv per le prossime stagioni, visto che ancora non è stato pubblicato il bando per il triennio 2021-24.

“Considerati i tempi stretti e la difficile situazione economico-sanitaria, perciò, la creazione del tanto atteso canale di Lega potrebbe essere rimandata di almeno un anno”.

Intanto, secondo quanto riferiscono al quotidiano alcune fonti,

“figura anche l’ipotesi di un prolungamento a termine del contratto in essere con Sky”.

In alternativa, la Lega potrebbe assegnare i diritti tv

“per un ulteriore triennio secondo le procedure tradizionali. Le offerte non mancherebbero, anche se con buona probabilità sarebbero di importo inferiore rispetto all’ultima tornata”.

Oltre a Sky, scrive Milano Finanza,

“potrebbero partecipare anche altri attori, come Mediaset, Tim, Dazn e Over the Top del calibro di Amazon e Netflix. Nel caso, non sono da escludere alleanze inedite nelle offerte”.