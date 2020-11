Maradona, la fidanzata Rocio Oliva e l’avvocato Morla non sono stati ammessi alla Casa Rosada

Non tutti hanno avuto a possibilità di dare l’ultimo saluto a Diego, i due sono stati volutamente esclusi infatti dalla famiglia del Pibe de Oro

Non a tutti è stato permesso di manifestare il proprio amore e dare un ultimo saluto a Diego Armando Maradona. L’accesso alla Casa Rosada, dove si è svolta la veglia per Diego, è stato infatti interdetto a Rocio Oliva, l’ultima fidanzata ufficiale di Maradona e a Matias Morla l’avvocato di Maradona che nella giornata di ieri aveva accusato negligenza nei confronti di Diego. Secondo l’avvocato infatti il campione sarebbe stato lasciato solo nelle ultime 12 ore senza ricevere alcuna attenzione e per di più le ambulanze ci avrebbero impiegato più di mezz’ora per arrivare.

Su questo è già stata aperta un’indagine da parte della Procura argentina e adesso, forse, scatterà una dura battaglia in tribunale tra i clan.