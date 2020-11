Leonardo: “Cristiano Ronaldo? A volte succedono cose straordinarie”

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, attraverso i canali ufficiali del club ha risposto alle domande dei tifosi. Due gli argomenti principali: Cristiano Ronaldo e Tuchel.

È normale che venga accostato a noi perché il PSG fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato.

Tuchel? Abbiamo avuto delle divergenze anche mediatiche e abbiamo avuto discussioni interne. Sono cose che succedono e mi sorprenderei del contrario. Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore, non ho mai chiamato nessuno, il resto sono chiacchiere. La panchina del PSG è ambita, ma è normale che lo sia. Adesso dobbiamo solo concentrarci sul prossimo mese e mezzo, senza sprecare energie in campionato e in Champions dove tutto rimane aperto nonostante le due sconfitte.