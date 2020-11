Lazio, l’indagine della Figc si ferma al 26 ottobre, esclusa la partita col Bologna

La Procura non ha interesse per la gara del 24 ottobre, in quanto ancora non erano emerse positività in casa Lazio

La Procura Federale della Figc sta cercando di fare luce su quanto è accaduto in casa Lazio contestualmente al balletto di positività di alcuni suoi calciatori. Quello che si è tentato di mettere in chiaro con l’interrogatorio di ieri del medico sociale Pulcini e del coordinatore dello staff medico Rodia, é se la Lazio ha rispettato il protocollo Figc e quali comportamenti sono stati adottati dallo staff medico e dai calciatori in seguito alle positività.

Il Corriere dello Sport sottolinea però che l’indagine degli 007 si è concentrata dal periodo che va da 26 ottobre, quando emersero i primi casi positivi

Ora saranno ascoltati prima alcuni calciatori della Lazio e poi potrebbe toccare di nuovo a Lotito