Lazio, due positivi nello staff. Lotito dichiara che uno dei due è Tare

Il Messaggero scrive che i test effettuati ieri nel laboratorio di Avellino hanno riscontrato due positivi. In un’intervista a Repubblica il presidente biancoceleste parla del direttore sportivo

Secondo quanto scrive il Messaggero, i tamponi effettuati ieri dal laboratorio di Avellino di cui si serve la Lazio per i test ai suoi tesserati, hanno dato tutti esito negativo per i calciatori ma positivo per due membri dello staff. Uno di questi è il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, come confermato dallo stesso presidente biancoceleste, Claudio Lotito, in un’intervista a Repubblica.

«Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. C’è un’aleatorietà dell’interpretazione dei risultati. Per me la valutazione la deve fare il medico, io non lo so se Immobile si sia allenato martedì perché non ero a Formello, ma il medico lo ha valutato, gli ha rifatto l’idoneità sportiva, la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo e stava meglio di prima».