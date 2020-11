La nuova vita di Balotelli: si allena in serie D col Franciacorta

In tanti, nonostante il lockdown, si sono presentati ai cancelli per vederlo. Il ds: «Deve ritrovare la voglia che aveva da bambino, quando giocava tutto il giorno a pallone»

Il Corriere dello Sport racconta la nuova vita di Mario Balotelli che adesso si allena – ma non gioca – col Franciacorta che milita in Serie D. Descrive la sua settimana di lavoro:

SuperMario è svincolato. Non gioca una partita ufficiale dal 9 marzo, l’ultimo gol risale a gennaio contro la Lazio.

«Da quest’esperienza Mario deve ritrovare la voglia che aveva da bambino – commenta il direttore sportivo del Franciacorta, Eugenio Bianchini -. Ai tempi delle giovanili dell’Inter dopo gli allenamenti tornava a casa e andava a giocare al campetto di Mompiano con gli amici. Me lo ricordo bene, se ne parlava di continuo e passava giornate intere dietro al pallone. Deve ritrovare l’amore per il calcio, la voglia primitiva di sacrificarsi e tornare a gioire per davvero».

«Nella sessione a due tocchi è uno spettacolo, si diverte come un matto con i ragazzi classe 2000 e 2001».