Klopp “allena” Gerrard in segreto: “dopo di me sarà lui l’allenatore del Liverpool”

La Faz: i suoi Rangers sono una miniatura dei Reds, e il tecnico tedesco consiglia e segue i progressi dell’ex capitano per prepararlo alla successione

“Se mi chiedessero chi dovrebbe venire dopo di me, direi Stevie. Lo aiuterò ogni volta che posso”. Il Liverpool, magari a sua insaputa, ha già un allenatore per il post-Klopp: Steven Gerrard. Il grande capitano dei Reds è il successore designato per quando il tecnico tedesco lascerà la panchina. E’ proprio Klopp che, in segreto, consiglia Gerrard nella sua gavetta da tecnico dei Rangers di Glasgow, sempre più una miniatura del Liverpool.

Dopo 14 giornate – scrive il Frankfurter Allgemeine – i Rangers sono in testa alla Premier League scozzese con ben 37 gol segnati. Quando Gerrard ha assunto il suo primo incarico da allenatore ai Rangers due anni fa, il Celtic era il nemico imbattibile. Gerrard è arrivato per cambiare la situazione, rivoluzionando l’approccio dentro e fuori dal campo con i metodi di Klopp.

Il motto, scrive il Daily Mail, fin dal primo giorno è diventato “basta cavolate”. Più tempo al campo d’allenamento, multe inasprite, come si dice oggi “tutti sul pezzo”. E così Gerrard è riuscito a trasformare la squadra un po’ naif in una squadra disciplinata, ora imbattuta da 20 partite.

“Il calcio non è cambiato. È proprio come 100 anni fa. Racconto ai miei giocatori quello che mi hanno detto Gerard Houllier e Rafa Benitez nel 1999″, ha detto Gerrard. “Alcuni allenatori complicano le cose. Dico alla mia squadra molto chiaramente come stanno le cose e cosa mi aspetto da loro”.