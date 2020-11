Insigne: «Non ho mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli, Gattuso mi sta aiutando»

Alla Rai dopo Bosnia-Italia: «Non ho mai dato quello che sto dando. Stasera è troppo generoso l’8 in pagella»

Insigne alla Rai dopo Bosnia-Italia 0-2.

«Abbiamo fatto una grande prova di mentalità, impostiamo sempre il nostro gioco. La maglia della Nazionale si indossa con orgoglio».

«Gattuso mi sta dando tanto sia a livello fisico che tecnico-tattico, mi sta aiutando molto. In Nazionale grazie a tutto lo staff che ci mette in condizione di tirare fuori il meglio di sé. Questa maglia è molto importante».

«Troppo generoso l’8 in pagella. Non ho mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli, loro credono in me, non ho mai dato quello che sto dando, mi stanno aiutando a tirare fuori il meglio di me».