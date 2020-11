Grande prova di Insigne, l’Italia batte la Bosnia 2-0 e va alla final four di Nations League

Gol di Belotti e Berardi. Prova maiuscola di Lorenzo che ha sfiorato il gol con una splendida azione e nel secondo tempo è diventato capitano

L’Italia batte 2-0 la Bosnia di Pjanic (Dzeko assente per virus) e va alla final four di Nations League insieme con Belgio, Francia e Spagna. Una rete per tempo: prima Belotti, poi Berardi. Ma il mattatore della serata è stato Lorenzo Insigne che ha regalato l’assist del vantaggio e poi ha sfiorato il raddoppio con una pregevole azione personale: stop a seguire di destro e poi il classico tiro a giro che ha colpito il palo. Nel secondo tempo, con l’uscita di Florenzi (rimpiazzato da Di Lorenzo), Insigne è diventato anche il capitano. La sua è stata una prova a tutto campo, dispendiosa, generosa, con molti ripiegamenti difensivi. Ha giocato tutti i novanta minuti. Nel finale, traversa di Bernardeschi.

Per la Nazionale di Mancini – assente per Covid e sostituito in panchina da Evani – si tratta di un ottimo risultato. Ovviamente la Nations League vale quel che vale ma nel nostro girone siamo arrivati davanti a Olanda e Polonia. La final four si disputerà a ottobre. L’estromissione dai Mondiali del 2018 è un lontano ricordo. E adesso la Nazionale può guardare con ottimismo all’Europeo. Ricordiamo che stasera non ha giocato Immobile. Per l’Europeo sarà probabilmente recuperato anche Zaniolo.

Sliding doors. Il 13 novembre 2017 a San Siro Ventura metteva in campo Insigne. Insigne era quello di stasera. Faceva 4 gol in 20′. Andavamo in Russia. Vincevamo i Mondiali con la pipa in bocca trascinati dal Profeta di Frattamaggiore.#BosniaItalia — delinquentweet (@delinquentweet) November 18, 2020