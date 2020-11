Ilicic: «Il Covid l’ho vissuto sulla mia pelle. Non è giusto vivere così»

In occasione del Premio Dardanello, Tuttosport raccoglie alcune dichiarazioni di Ilicic, vincitore del premio Gasco per la solidarietà e il sostegno all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

«Sinceramente sono senza parole. Per me, una cosa del genere vale più di tutto. Questo è un premio non solo mio, ma di tutta la squadra e di Bergamo. Abbiamo passato momenti molto difficili. Il Covid l’ho sentito sulla mia pelle: spero possiamo uscirne prima possibile, tutti insieme. Non è giusto vivere così. Soprattutto per la gente che lavora ventiquattro ore su ventiquattro. Spero veramente di cuore che tutto questo passi e ricominciamo a vivere. Vi ringrazio di cuore».