Il primato delle multe per violazione norme anti-Covid è della Lombardia. La Campania è seconda

Sul Fatto i numeri delle sanzioni comminate tra il 1 settembre e il 18 novembre. In Lombardia sono 4.151 (su 801mila controlli), nella nostra regione 3.871 (su 522mila verifiche)

Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, tra il 1 settembre e il 18 novembre, in Italia sono state fatte più di 27mila multe (per la precisione 27.220) per il mancato rispetto delle norme anti Covid (su 5.016.423 persone controllate). E quasi mille persone sono state denunciate per aver violato la quarantena.

Il primato delle sanzioni appartiene alla Lombardia, con 4.151 multe su oltre 801mila controlli. Segue a ruota la Campania, con 3.871 multe su più di 522mila verifiche. Entrambe sono in fascia rossa.

Seguono le arancioni Puglia (3.783 multe) e Sicilia.

Anche le Marche hanno un primato negativo, quello delle persone sanzionate per violazione dell’obbligo di quarantena. In tutto, in Italia, sono state denunciate 919 persone. La maggior parte si trova proprio nelle Marche, dove a fronte di poco più di 154 mila controlli sono state beccate mentre violavano l’isolamento obbligatorio 187 persone. Più del doppio delle 91 denunciate in tutta la Lombardia. In Campania denunciate, per lo stesso motivo, 86 persone.