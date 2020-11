Il manager di Maradona: “Diego era stanco. Si è lasciato morire. Non voleva più vivere”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Diego è sempre stato solo: hanno pensato solo a Maradona. Almeno adesso Diego sta con le persone che amava di più: la mamma e il papà. Adesso, Diego è in pace”

Il manager di Maradona, Stefano Cenci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“E’ stata aperta un’indagine sulla morte di Diego. Oggi si punta il dito su ciò che si sarebbe potuto fare, ma è un concetto che va esteso alla sua vita intera. Diego è sempre stato solo: hanno pensato solo a Maradona. Diego ha smesso di essere Diego quando ha compiuto 17 anni. Da quando è diventato Maradona è rimasto da solo. Diego era stanco, si è lasciato morire. Non voleva più vivere. Ho vissuto gli ultimi 20 anni con Diego. Maradona era difficilissimo da gestire. Diego – inteso come persona – era fragile, umile. Porto con me tantissimi ricordi. Ha visto che stava perdendo anche l’amore di Rocio. Anche per questo poi si è lasciato andare fisicamente e mentalmente. Il caos familiare girava intorno a Diego, che non ha mai avuto pace totale. Anche da morto, adesso, continueranno ad accapigliarsi. Almeno adesso Diego sta con le persone che amava di più: la mamma e il papà. Adesso, Diego è in pace”.