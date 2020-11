Il Giornale: il grande talento di Bernio Verhagen, arrestato per essersi spacciato per un calciatore

Grazie ad un anonimo gol in rovesciata trovato su Youtube ha rimediato 4 contratti e una pagina su Transfermarket, ma anche diverse denunce

Il Giornale racconta oggi la storia alquanto curiosa di Bernio Verhagen che ha imbrogliato ben 4 società di calcio prima di essere scoperto e arrestato.

Tutto parte da un video scovato un giorno per caso su Youtube, non un video qualsiasi, ma quello di un’incredibile rovesciata realizzata da un anonimo. Impossibile stabilirne l’autore e neanche le squadre che stanno giocando

Bernio cerca particolari, niente, potrebbe averla segnato chiunque quella splendida rete, non si capisce neppure che squadre stiano giocando, quando e in quale nazione, perfetto. Lo scarica sul cellulare e se ne va convinto che quel gol potrebbe averlo segnato lui.

Nasce così la storia e la carriera di Bernio che fino a quel momento aveva collezionato qualche amichevole tra squadre dilettantistiche. La sua storia funziona, ottiene subito il primo contratto con la Dinamo Auto Fc, prima divisione moldava.

Primo giorno in spogliatoio, tiene le distanze, si cambia, entra in campo per l’allenamento e dopo pochi minuti è invitato a sparire per sempre.

Bernio si sposta in Sudafrica, invia il video ai dirigenti dell’Ajax Cape Town e parte per un provino

Quando arriva il campionato è fermo, ma gli sottopongono un contratto che firma subito, gli fanno fare del differenziato in attesa che riprenda l’attività, è felice, trova perfino una ragazza che si innamora di lui, 25 giorni dopo tocca il primo pallone e se non è rapido a rientrare in spogliatoio, cambiarsi e scappare nella foresta, se lo mangiano vivo.

Il terzo club che abbocca è l’Audax Italiano, prima divisione cilena, ma Bernio è troppo scarso, gli buttano il pallone e non fa due palleggi. Il colpo di genio arriva con la denuncia di razzismo fatta ad un giornale locale che gli porta fama, ma nessuna società che lo cerca.

Bernio deve pensare e questa volta prova ad alzare la posta e contatta i danesi del Viborg Fodsports Forening dicendo di essere non Bernio, bensì il suo agente della Stellar Group, una celebre agenzia di calciatori che ha in quota perfino Gareth Bale.

È la goccia che fa traboccare il vaso. I danesi lo denunciato per truffa, e non sono i soli. Bernio fugge in Svizzera dove viene arrestato. La sua storia è incredibile e assurda, basta pensare che senza aver mai giocato a pallone e con contratti fasulli ha anche rimediato un profilo su Transfermarket. ma il colmo, termina il Giornale è che

In carcere non entra neppure nella squadra detenuti