Rossi ct Ungheria: «In Italia non mi conosce nessuno, nemmeno il sindaco di Pozzuoli dove abitiamo»

Su Repubblica un’intervista al ct della Nazionale ungherese, Marco Rossi.

“Mi sono ritrovato in Ungheria per caso. Quando ero Francoforte, un ristoratore italiano mi disse che all’Honved c’era un dirigente italiano e che cercavano un allenatore. Mi ha convinto a chiamarlo a mi presero. Facemmo un’impresa, arrivando al titolo dopo 24 anni con una squadra dal budget più basso del campionato. Io guadagnavo 2.800 euro al mese. Poi il club non rispettò i patti e me ne andai allo Streda, prima di approdare in Nazionale”.