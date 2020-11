Il commento del Rijeka: “Grande resistenza, col Napoli poca fortuna”

Il Rijeka, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il resoconto della partita col Napoli di cui si riportano alcuni estratti.

Il Rijeka ha offerto una grande resistenza contro il Napoli ma alla fine è mancato un pizzico di fortuna perché il risultato finale fosse positivo.

Abbiamo cominciato in modo magistrale la partita. […] Il Rijeka era più pericoloso e con maggiore qualità rispetto alla squadra italiana.

Il Napoli ha preso lentamente il comando della partita, ma il Rijeka ha resistito senza troppi problemi. Fino al 43′, quando Mertens ha raccolto una palla vagante in area di rigore e Demme ha segnato l’1-1. Nonostante il Napoli abbia tenuto il possesso della palla nei primi minuti della ripresa, è stato il Rijeka ad avere la prima grande opportunità, ma il palo ha salvato gli ospiti sul tiro di Menalo.

Il Napoli ha contrattaccato, Mertens ha colpito una traversa su punizione al 57′, poi con molta fortuna è passato in vantaggio al 63′: dopo un cross dalla sinistra, la palla ha colpito Braut ed è finita goffamente in rete per l’1-2 finale.