Il Ceo della BioNTech al Guardian: «Questo vaccino può mettere fine alla pandemia»

Il CEO della società tedesca BioNTech, Ugur Sahin, ha rilasciato un’intervista a The Guardian sul nuovo vaccino prodotto in collaborazione con la Pfizer che sembra avere un’efficacia nel 90% dei casi. Lo scienziato si è dimostrato molto ottimista sui progressi compiuti, ma non può rispondere a tutti i dubbi ancora esistenti sul vaccino

“Se la domanda è se con questo vaccino sia possibile mettere fine alla pandemia la risposta è: sì. Anche perché se anche il vaccino dovesse proteggere solo le persone sintomatiche avrebbe comunque ‘un effetto drammatico’ sull’epidemia”.

Il vaccino offre diversi livelli di protezione a diversi gruppi d’età, ma non si hanno ancora prove concrete su come agisce ad esempio su gruppi etnici differenti. Di sicuro la grande novità del vaccino Pfizer-BioNTech è nell’utilizzo dell’mRNA che gli consente di essere in grado di aggredire il coronavirus su più fronti:

“Da un lato impedisce a Covid-19 di entrare nelle nostre cellule. E anche nel caso in cui il virus dovesse superare questa prima barriera, i linfociti T lo colpirerebbero in testa. Abbiamo allenato molto bene il sistema immunitario per perfezionare queste due mosse difensive. Ora sappiamo che il virus non può difendersi da questi meccanismi”.

Per sapere con certezza se il vaccino sarà efficace anche sugli asintomatici, in ogni caso, potrebbe volerci anche un anno. Dal punto di vista della durata dell’immunità, invece, queste le parole di Sahin:

“Finora abbiamo solo indizi indiretti. Possiamo ipotizzare che la risposta immunitaria potrebbe durare circa un anno”.