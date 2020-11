Mundo Deportivo: Granada, tra covid e nazionali ci sono solo due calciatori per l’allenamento

La formazione spagnola è falcidiata da infortuni, positivi al coronavirus e convocati in nazionale, al punto che per allenarsi sono disponibili solo Maxime Gonalons e Yan Eteki.

È piuttosto difficile al momento trovare na società che abbia la rosa al completo per poter effettuare gli allenamenti e scendere a causa del coronavirus e delle convocazioni per le Nazionali. Ma è al quanto singolare il caso del Granada. La formazione spagnola infatti ha a disposizione al momento solo due calciatori

Come riporta infatti il Mundo Deportivo la lista degli indisponibili è decisamente più lunga di quella dei disponibili. Gli unici due giocatori che possono allenarsi sono due centrocampisti, Maxime Gonalons, ex meteora della Roma, e il camerunese Yan Eteki.

Tutti gli altri sono al momento fuori gioco tra Nazionali e Covid

I primi indiziati a rientrare in gruppo sono Kenedy, Molina e Soldado che hanno disputato l’ultima partita contro la Real Sociedad nonostante alcuni acciacchi. Ci sono poi altri quattro infortunati di più lungo corso (Azeez, Marin, Diaz e Lozano) di cui tre dovrebbero rientrare a breve.

Per colpa del Covid sono poi fermi ben 10 giocatori: Vallejo e Puertas sono i positivi, gli altri sono in isolamento preventivo fino a domenica dopo la trasferta di Cipro contro l’Apoel Nicosia come da protocollo.

A salvare il Granada in questo momento però c’è la pausa per le nazionali e la prossima partita sarà il 22 ottobre; ma anche sfortuna perché i giocatori che rientreranno dovranno sottoporsi ad altri test.