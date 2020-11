Gli Ordini dei medici: «Gli italiani non hanno capito la gravità della situazione. Bisogna chiudere tutto»

Al CorSera: «Se continua fra 30 giorni avremo altre 30 mila persone in ospedale, le rianimazioni supererebbero i 5 mila posti occupati e si potrebbero contare 10 mila morti in più. Il sistema sanitario non può farcela».

Il Corriere della Sera intervista Filippo Anelli, presidente della federazione degli Ordini dei medici

(Fnomceo). Chiede il lockdown in tutta Italia per un mese.

«Perché sono preoccupato, spaventato. Se continua così il Servizio sanitario nazionale non può farcela. Ogni posto letto dedicato al Covid viene tolto ai malati con altre patologie, volgarmente chiamate ordinari. Altro che ordinari. Hanno tumori del pancreas, ictus, gravi cardiopatie. Già adesso ci sono ritardi accumulati e migliaia di pazienti finiranno in coda».

Il metodo delle aree colorate a seconda del rischio può anche rivelarsi efficiente, ma non è stato spiegato come si deve alla gente, dichiara.

«Gli italiani non hanno capito che finire in zona gialla, dove le misure di mitigazione sono meno strette che nelle arancioni e rosse, non equivale a poter fare il comodo proprio. Le immagini dei centri storici affollati sono raccapriccianti. È la riprova che la gravità della situazione del nostro Paese non è stata compresa. Il peggio deve ancora venire».

Arriverà, dice, tra Natale e inizio anno, quando i casi di Covid si sommeranno all’influenza stagionale

«e i pronto soccorso saranno pieni di persone con gli stessi sintomi e la paura di aver preso il coronavirus. Noi siamo ancora in tempo di evitare tutto questo con un lockdown esteso a tutta Italia, della durata di un mese. L’alternativa è che il servizio sanitario alzi bandiera bianca».

Sui possibili risvolti economici per commercianti e imprenditori:

«Credo che anche per loro sia più importante far sopravvivere familiari con malattie croniche che rischiano di non poter essere curati tempestivamente».

Con due settimane di lockdown la curva si fermerebbe. In caso contrario sarebbe un problema.

«I dati ci dicono che se non si dovesse raffreddare questa curva fra 30 giorni avremo altre 30 mila persone in ospedale, le rianimazioni supererebbero i 5 mila posti occupati. Se il trend dovesse essere quello dell’ultima settimana, si potrebbero contare 10 mila morti in più».