Gli effetti della Serbia sulla Serie A: Milinkovic-Savic e Lazovic positivi al Covid

La pausa nazionale rischia di aver aperto il contagio nelle squadre del campionato italiano

La pausa Nazionale della Serbia porta con sé degli strascichi. In Serie A colpiti dal Covid Milinkovic-Savic per la Lazio e Lazovic per il Verona.

Il centrocampista dell’Hellas Verona sta bene e non presenta sintomi rilevanti. E’ stato posto in isolamento e adesso seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

Poco fa è arrivato anche il comunicato relativo al calciatore biancoceleste.

“La squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli Uefa e del governo della Repubblica della Serbia, in modo che tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista abbiano lasciato il centro sportivo Stara Pazova per andare in isolamento”.