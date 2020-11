Gazzetta: rinnovo Gattuso, previsto premio da 500mila euro per lo scudetto

Il tecnico firmerà un biennale da 1,9 milioni più bonus legati ai risultati. Nel contratto sarà presente una clausola che non impedirà all’allenatore di sentirsi libero di decidere il proprio futuro. Prevista opzione per il terzo anno

Ieri Gattuso e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per il rinnovo del tecnico nel corso di un pranzo a cui ha partecipato anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. La Gazzetta dello Sport dà alcuni dettagli del contratto, che sarà firmato nei prossimi giorni.

“Nel contratto, in ogni modo, ci sarà una clausola che non impedirà all’allenatore di sentirsi libero di decidere il proprio futuro. Il Napoli gli garantirà un biennale da 1,9 milioni di euro a stagione con un’opzione per il terzo anno in favore della società. Lo stipendio dell’allenatore sarà variabile grazie ad alcuni bonus legati ai risultati che riuscirà ad ottenere. C’è un’indiscrezione che racconta di un premio da 500 mila euro se Gattuso dovesse vincere lo scudetto“.