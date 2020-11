Gazzetta: rinnovo Gattuso, il Napoli voleva clausole e penali, il tecnico ha convinto De Laurentiis

Ringhio non si è snaturato e ha convinto il presidente a togliere tenaglie e ganasce.

Gattuso non vuole parlarne, anche per Sacramento’s ma sembra tutto fatto per suo rinnovo in azzurro e anzi il tecnico ha convinto tutti a fare a modo suo come scrive oggi la Gazzetta dello Sport

Ricordate il summit a casa De Laurentiis in piena estate? Il Napoli avrebbe voluto un mega rinnovo con clausole e penali, esattamente come era accaduto con Sarri ed Ancelotti. Invece Ringhio non si è snaturato e ha convinto il presidente a togliere tenaglie e ganasce. Guadagnerà più di due milioni a stagione, sono dettagli: quando capisce che non va, agisce, saluta e lascia i soldi sul tavolo