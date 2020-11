Gazzetta: per i laboratori fuori Regione è la società che deve notificare la positività all’Asl

A conti fatti, tra tutte le squadre di Serie A, solo la Lazio e lo Spezia hanno scelto di utilizzare laboratori fuori Regione

La Gazzetta dello Sport oggi torna sul caso Lazio per spiegare perché scegliere un laboratorio in trasferta “conviene”. In tutta la Serie A solo la società di Lotito e lo Spezia utilizzano laboratori fuori lontani per processare i tamponi anti covid. Nello specifico la Lazio si appoggia al Centro Polispecialistico Futura Diagnostica di Avellino, mentre i liguri vanno a Firenze, meno di due ore d’auto, al laboratorio Synlab. Cosa cambia?

In caso di test fuori regione la segnalazione di una positività alla Asl non è automatica, ma è responsabilità del club per permettere alle autorità sanitarie di disporre l’iter di legge (tracciamento, quarantena) per il contenimento del contagio. Con quel che ne consegue in termini di disponibilità “agonistica” degli atleti