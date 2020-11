Gazzetta: nuovo Dpcm, Serie D e Primavera a rischio

Oggi il Premier Conte ha dato alcune anticipazioni sulle misure che saranno contenute nel prossimo Dpcm, in emanazione tra domani e mercoledì. Non si è parlato di ulteriori strette nel settore dello sport, ma la Gazzetta dello Sport fa alcune ipotesi.

Per quanto riguarda il calcio, la Serie D è a rischio. Nell’ultima giornata sono state rinviate 48 gare su 83 per positivi in squadra. A questo punto potrebbe essere fermata, così come il campionato Primavera 1, delle squadre di Serie A e B che osservano il protocollo dei dilettanti e non dei professionisti (nell’ultimo weekend sono state rinviate 6 partite su 8).