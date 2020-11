Gazzetta: Mancini e Immobile non partono con l’Italia. Sono ancora positivi?

Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Federazione, né da parte della Lazio e dell’Asl, ma i due non sono partiti con il resto della squadra

L’Italia è partita alla volta di Reggio Emilia dove domani sera affronterà la Polonia in Nations League. Nel gruppo partito da Firenze, però, non ci sono né il ct, Roberto Mancini, né il bomber della Lazio Ciro Immobile. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

“Non ci sono né il c.t. Roberto Mancini, né Ciro Immobile. Non sono previsti arrivi in corsa e dunque, pur in assenza al momento di comunicazioni ufficiali da parte di Federazione, Lazio e Asl, si può supporre che entrambi siano ancora positivi al Covid”.