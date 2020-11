Gazzetta: la Lega ha approvato il laboratorio unico per i tamponi, ma non lo ha attuato

a Gazzetta dello Sport sottolinea la differenza tra il caso Lazio e altri casi come ad esempio quello di Hakimi dell’Inter e Donnarumma del Milan nel caso di difficile interpretazione dei risultati dei tamponi che possono essere controversi.

Nel senso che i club avevano atteso il parere della Ats (azienda tutela della salute, così si chiamano le Asl in Lombardia) in casi di positività “ballerini” fra tamponi fatti in Italia e con la Uefa, che ha regole diverse. La Lazio invece non sempre avrebbe comunicato tempestivamente alla Asl le condizioni di salute dei propri tesserati.