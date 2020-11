Gazzetta: il medico della Lazio ha paura di essere radiato

Una notte “di ansia, rabbia e telefonate”, quella tra sabato e domenica, per chiedere spiegazioni, chiarimenti e consigli su come uscire dal caos tamponi. Oggi udienza in Procura Figc

La Gazzetta dello Sport racconta “la lunga notte” “di ansia, di rabbia, di telefonate” del medico della Lazio, Ivo Pulcini. Che tra sabato e domenica avrebbe interpellato i colleghi della Serie A e B per chiedere consigli sulla brutta situazione venutasi a creare in casa biancoceleste per il caos tamponi.

“Per il direttore sanitario è stato un colpo durissimo. Ha capito di aver commesso degli errori e ha fatto squillare fino a tarda sera i cellulari dei suoi colleghi, medici sportivi di Serie A e B, a cui ha chiesto spiegazioni, chiarimenti, consigli su come poter uscire da questa situazione tanto difficile. Ha paura. Ha paura di perdere quello che ha costruito in una vita, ha paura di poter essere addirittura radiato, delle possibili conseguenze per la giustizia ordinaria”.

La rosea ripercorre la sua storia e si sofferma sul “peso relativo” dato al Covid fin dal principio dell’epidemia.

Oggi Pulcini sarà interrogato dalla Procura federale. Alla Gazzetta non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

«Mi dispiace, non posso rilasciare dichiarazioni».